Парень из Унгенского района повесился в общежитии

Студент экономической академии покончил с собой в общежитии. Тело на балконе увидел парень из соседней комнаты. Выяснилось, что погибший остался ночевать у девушки. Та говорит, что спала, ничего подозрительного не слышала. А накануне они не ссорились.

"В восемь утра мне сказали, что на балконе на пятом этаже повесился парень. Мы побежали наверх, он был уже мертв. Все студенты разъехались, они с девушкой ночью оставались вдвоем. Мы ее разбудили, она не знала, что случилось", - сказала вахтер общежития Людмила Изман.



Учился парень на третьем курсе юридического факультета. Его соседи шокированы произошедшим.



Погибший - уроженец Унгенского района. Сегодня он должен был уехать домой на каникулы.





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