ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

Сегодня проявите мудрость и выдержку. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Хорошо пойдут дела у финансистов.

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