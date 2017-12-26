Автопарк таможни Молдовы пополнился на 97 новых автомобилей

97 новых автомобилей получила Таможенная служба. Вручая таможенникам ключи, глава кабмина подчеркнул, что реформа ведомства продолжается. И что с обновлением парка служба должна работать еще эффективнее.

"В этом году Таможенная служба увеличила объем поступлений в бюджет на 18%. А качественная работа таможни позволит нам увеличить социальные инвестиции".



"Нам удалось обновить автомобильный парк Таможенной службы на 50%. На будущий год намечены лишь адресные закупки автомобилей специального назначения - для кинологов, для следователей".



Таможенники же говорят, что давно ждали новых служебных машин.



"Затраты на обслуживание ВАЗов были слишком большими. Те машины давно устарели, а новые - более экономные и комфортные. Нам будет проще добираться до пункта назначения".



Новые авто купили на средства госбюджета. Обошлись они почти в 20 млн леев.



