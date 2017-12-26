ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

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