Интерпол: Влад Плахотнюк не объявлен в международный розыск. Требование РФ политически мотивировано

Центральный офис Интерпола отказал РФ в требовании объявить Влада Плахотнюка в международный розыск. Генеральный секретариат международной организации криминальной полиции со штаб-квартирой в Лионе констатировал, что требование России политически мотивировано и отказался объявить лидера ДПМ в международный розыск. Таков официальный ответ предоставленный порталу deschide.md Центром полицейского сотрудничества.

Кроме того генеральный секретариат Интерпола потребовал у всех стран не реагировать на просьбы РФ об объявлении В. Плахотнюка в розыск, а также уничтожить возможные запросы, находящиеся в базе данных. Свое решение в Интерполе объясняют тем, что организация не вмешивается в политические дискуссии между странами. По данным портала в ответе указывается, что это далеко не первая попытка РФ объявить В. Плахотнюка в розыск. Так, 6 декабря было выдано аналогичное постановление на имя лидера Демпартии. Тогда Интерпол также посчитал, что речь идет о политических мотивах. Также сообщается, что Интерпол Молдова продолжает мониторинг в отношении чиновников, в отношении которых предпринимаются незаконные действия со стороны РФ. В начале декабря пресс-секретарь Басманного суда Москвы заявила, что В. Плахотнюк является фигурантом уголовного дела. В Демпартии тогда назвали эти действия провокацией по отношению к членам правительства и депутатам.

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