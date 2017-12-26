Житель Германии выжил после того, как его переехали две электрички

Две электрички переехали мужчину, упавшего на железнодорожные пути на одной из станций в Мюнхене, он получил тяжелые травмы, но выжил, пишет газета Sueddeutsche Zeitung во вторник.

Как сообщила полиция, в минувшую субботу 24-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказался на путях, однако машинисты электричек не заметили его.

Спустя некоторое время его обнаружили два человека, находившихся на станции, и вызвали скорую помощь. Отмечается, что пострадавший на момент прибытия медиков находился в сознании. В результате инцидента он лишился нескольких конечностей, сообщает РИА Новости

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