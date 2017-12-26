Собчак зарегистрировали кандидатом в президенты РФ

Центризбирком России разрешил телеведущей Ксении Собчак открыть специальный счет для формирования избирательного фонда. Об этом передают РИА Новости.

Как отмечается, после открытия счета она сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку.

Собчак, которая позиционирует себя как кандидата против всех, идет на выборы от Гражданской инициативы экс-министра экономики Андрея Нечаева.

Выдвиженцам непарламентских партий, к числу которых относится Гражданская инициатива, для регистрации кандидатом в президенты предстоит собрать не менее ста тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия избирательного счета. пишет korrespondent.net

Подписные листы и еще ряд документов кандидат должен представить в ЦИК на этапе регистрации. После этого у Центризбиркома есть 10 дней, чтобы проверить документы и зарегистрировать кандидата либо дать мотивированный отказ. Документы кандидаты смогут подавать с 27 декабря.

Очередные выборы президента РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания стартовала 18 декабря.