Хакер создал программу для взлома iPhone X

Программист Джонатан Левин выпустил утилиту LiberiOS, которая предназначена для взлома iPhone X. Она также применима с iPhone 8 и другими смартфонами Apple, пишет Redmond Pie.

Программист заявляет, что его утилита актуальна для всех iPhone, iPad и iPod Touch, которые поддерживают операционную систему iOS 11.0.

Для взлома специалист использовал уязвимость в iOS 11.1.2, обнаруженную ранее сотрудником Google Иэном Биром.

Издание сообщает, что в настоящее время взлом, производимый с помощью LiberiOS, является привязанным. Соответственно, после перезагрузки устройства, процедуру нужно совершать вновь, пишет korrespondent.net

Сам Левин отметил, что не ручается за дальнейшую работоспособность взломанного гаджета, и посоветовал сделать резервную копию и использовать Apple ID без привязки к карте оплаты.