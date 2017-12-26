В Киеве зафиксировали самую теплую ночь за 136 лет

Ночью во вторник, 26 декабря,температура воздуха в Киеве не опустилась ниже +3,1°С – этот показатель побил предыдущий рекорд, зафиксированный в 2015 году, и стал максимальным за 136 лет метеонаблюдений. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

"26 декабря в Киеве наблюдалась самая теплая с 1881 года ночь. Столбик термометра не опустился ниже 3,1°С, что на 0,3°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированное в позапрошлом году. Учитывая высокий температурный фон вторника, существует большая вероятность превышения и наивысшего среднесуточного значения температуры 26 декабря, которое тоже было зафиксировано климатологами обсерватории в позапрошлом году", – сказано в сообщении.

Отмечается, что такая температура воздуха превышает климатическую норму на 8 градусов и соответствует привычной погоде для конца октября, пишет korrespondent.net