Ночью во вторник, 26 декабря,температура воздуха в Киеве не опустилась ниже +3,1°С – этот показатель побил предыдущий рекорд, зафиксированный в 2015 году, и стал максимальным за 136 лет метеонаблюдений. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
"26 декабря в Киеве наблюдалась самая теплая с 1881 года ночь. Столбик термометра не опустился ниже 3,1°С, что на 0,3°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированное в позапрошлом году. Учитывая высокий температурный фон вторника, существует большая вероятность превышения и наивысшего среднесуточного значения температуры 26 декабря, которое тоже было зафиксировано климатологами обсерватории в позапрошлом году", – сказано в сообщении.
Отмечается, что такая температура воздуха превышает климатическую норму на 8 градусов и соответствует привычной погоде для конца октября, пишет korrespondent.net
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Русская служба Би-би-си