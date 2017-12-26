Как звезды отпраздновали католическое Рождество. ФОТО

Знаменитости из мира кино, шоу-бизнеса, спорта и политики поделились с подписчиками фотографиями с празднования Рождества.

Праздничные фото в Instagram запостили актеры, супермодели, певцы, звезды футбола и другие.

Многие звезды выбрали тематические костюмы и переделись в Санта Клаусов. Другие в торжественных нарядах сфотографировались на фоне елок, пишет korrespondent.net

Голливудские актеры Уилл Смит и Джессика Альба, звезды футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду выбрали празднование в кругу семьи.

Похвасталась рождественскими снимками и жена президента США Мелания Трамп, а также их дочь Иванка.

Как отпраздновали Рождество показали Хью Джекман, Ева Лонгория, Мила Йовович, Ким Кардашьян, Конор Макгрегор и другие.