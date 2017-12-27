Протест, закончившийся предложением руки и сердца. Прохожий предложил Майе Санду стать его женой

Курьезный момент произошел сегодня на флешмобе, организованном партией «Действие и Солидарность» перед судом сектора Чентру. Во время протеста против того, как рассматривается уголовное дело, открытое на имя Илана Шора, лидеру партии Майи Санду сделали предложение о замужестве.

Пожилой мужчина подошел к Майе Санду, протянул ей букет цветов и предложил ей стать его женой. Кажется, Санду жест прохожего застал врасплох и смутил, и она не знала, как на это отреагировать. На помощь пришел генеральный секретарь PAS Игорь Гросу, который потребовал, чтобы мужчина ушел. Напомним, что сегодня около 10 активистов PAS организовали флешмоб перед судом сектора Чентру. Их, однако, освистали окола 100 сторонников Оргеевского примара Илана Шора.

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