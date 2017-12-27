Машины всмятку: в Джурджулештах два автомобиля столкнулись лоб в лоб

Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб в Джурджулештах.

36-летний водитель Renault Laguna столкнулся с автомобилем Mercedes, за рулем которого находился молодой человек 23 лет.

Кроме того, в Renault находились еще двое мужчин, а в Mercedes 18-летняя девушка, сообщает tv8.md.

В результате сильного удара оба водителя и трое пассажиров серьезно пострадали. Трое мужчин, находящихся в Renault, были госпитализированы с многочисленными травмами.

Водитель Mercedes и его пассажирка были доставлены в больницу Галац (Румыния) с переломами рук, ног и таза. На данный момент правоохранительные органы устанавливают виновника аварии, пишет aif.md





