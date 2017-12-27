С начала года отказ во въезде в Молдову получили более 1700 иностранцев. Большинство из них - румыны и украинцы

Румынские граждане чаще всего получали отказ во въезде на территорию Республики Молдова в 2017 году. За ними следуют украинцы и граждане Таджикистана. Такие данные содержатся в отчете пограничной полиции за последние два года.

Российские граждане заняли шестое место, несмотря на то, что московские СМИ заявляют, что они наиболее нежелательны в Кишиневе, пишет deschide.md. Так, согласно отчету, 358 румынским гражданам было отказано во въезде в Молдову в 2016 году, а еще 815 гражданам – в первые 11 месяцев текущего года. Украина занимает второе место с 288 гражданами, которым в 2016 году не разрешили въехать на территорию страны. В этом году их уже 479 граждан. За украинцами следуют граждане Таджикистана - 77 человек не получили согласия на въезд в Молдову в 2016 году и еще 80 - в январе-декабре 2017 года. Российские граждане заняли лишь шестую позицию: 68 человек получили отказ во въезде в Молдову в прошлом году и 71 человек - в этом году. Стоит отметить, что случаи запрета на въезд российских граждан в Молдову очень активно освещаются московской прессой, некоторые СМИ намекают, что граждане России являются наиболее «нежелательными» в Молдове.

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