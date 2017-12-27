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В Дубае произошел пожар в парке развлечений Global Village
// фото: Flickr / Peter Dowley
17:47, 26 Dec 2017
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Пожар произошел во вторник в одном из павильонов парка развлечений Global Village в Дубае, сообщает пресс-центр города-эмирата Dubai Media Office.

"Небольшой пожар разгорелся у одного из павильонов и был потушен службами гражданской обороны", — говорится в аккаунте пресс-центра в Twitter.

Пострадавших нет. Два ближайших павильона были эвакуированы в целях безопасности. Оба павильона откроются в течение часа, пишет РИА Новости







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