В Дубае произошел пожар в парке развлечений Global Village

Пожар произошел во вторник в одном из павильонов парка развлечений Global Village в Дубае, сообщает пресс-центр города-эмирата Dubai Media Office.

"Небольшой пожар разгорелся у одного из павильонов и был потушен службами гражданской обороны", — говорится в аккаунте пресс-центра в Twitter.

Пострадавших нет. Два ближайших павильона были эвакуированы в целях безопасности. Оба павильона откроются в течение часа, пишет РИА Новости

В парке находятся ярмарки и тематические павильоны, представляющие культуры разных стран. Она работает исключительно в зимний сезон и в вечернее время.







