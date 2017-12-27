Приднестровье поставит на переговорах с Молдовой в будущем году вопрос об использовании гражданской авиацией аэродрома в Тирасполе. Об этом «Известиям» рассказал так называемый министр иностранных дел региона Виталий Игнатьев.
В правящей Демократической партии Молдавии «Известиям» пояснили, что диалог об открытии воздушного пространства Приднестровья вполне возможен, однако требует детального подхода.
Хотя в последнее время эта проблема не была основной на переговорах, она абсолютно ложится в канву соглашения между Кишиневом и Тирасполем фокусироваться в первую очередь на социально-экономических аспектах отношений. Руководство Приднестровья уверено: использование тираспольского аэродрома позволит республике решить ряд экономических проблем, стабилизировать торговлю и в целом сделать регион более открытым для внешнего мира. Но для этого необходимо разрешение в первую очередь Молдавии для пролета через ее воздушное пространство. Кроме того, будущее аэропорта зависит и от Украины — второго соседа региона. Но Киев в этом вопросе ориентируется в целом на позицию Кишинева, передает izvestia.ru
— Тема нашего аэродрома поднималась на разных этапах переговорного процесса. Возможность использовать аэродром в Тирасполе — очень важный вопрос. Это дополнительные ресурсы, рабочие места и новые логистические пути. Мы намерены продолжать работу и ставить этот вопрос на переговорах. Между нами и Кишиневом подписан протокол, где четко определены приоритеты — решение проблем гуманитарно-экономического характера. Аэродром — это тоже часть социально-экономической гуманитарной повестки. Его открытие — в интересах населения Приднестровья, — сказал «Известиям» Виталий Игнатьев.
Если Тирасполю и Кишиневу удастся договориться, то последнее слово будет за международной организацией гражданской авиации — ИКАО. По словам дипломата, многочисленные экспертные проверки подтверждают, что с технической точки зрения аэродром готов принимать самолеты. Иными словами, весь вопрос упирается в политику.
— Главное препятствие для использования нашей воздушной гавани — не техническое состояние взлетно-посадочной полосы, а политическое нежелание Кишинева открыть воздушное пространство над Молдавией, — добавил Виталий Игнатьев.
Идея перестроить военный аэродром в Тирасполе в пассажирский аэропорт появилась еще в 1991 году. Однако из-за конфликта 1992 года проект заморозили. В 1999–2000 годах воздушную гавань непризнанной ПМР использовали для регулярных рейсов для всей Молдавии из-за реконструкции кишиневского аэропорта. На это время в Тирасполе даже разместили молдавские регистрационную и таможенно-пограничную службы. За последние пять лет вопрос об открытии тираспольского аэродрома для гражданских самолетов поднимался несколько раз. Глава региона Вадим Красносельский пояснил «Известиям»: открытие аэропорта в Приднестровье зависит от Молдавии и Украины.
— Этот вопрос в первую очередь не к нам, а к соседям. Аэропорт готов к использованию, полоса позволяет принимать самолеты, мы сохраняем ее в надлежащем состоянии. Но решение за соседями, — сказал приднестровский лидер.
В Демократической партии Молдавии, члены которой занимают ключевые государственные посты, «Известиям» заявили, что не исключают обсуждения вопроса о работе аэродрома в Тирасполе. В пресс-службе отметили: переговоры, включая и эту проблему, должны вестись в существующем ныне формате.
— Кишинев никогда не пытался блокировать Тирасполь, но мы исходим из признанных в мире правил игры. В любом случае вопрос об аэропорте — это переговорный процесс, который не решается одной стороной, — сказал «Известиям» пресс-секретарь Демократической партии Виталий Гамурарь.
Он напомнил, что на протяжении многих лет в урегулировании не было сдвигов, а за последние месяцы удалось принять ряд важных решений, начиная от взаимного признания автомобильных номеров до дипломов в вузах. Поэтому к разрешению таких чувствительных для обеих сторон проблем надо двигаться постепенно.
— Кроме того, должны быть созданы примирительные комиссии, которые установят факты, что же произошло в 1992 году. В этом контексте будут возникать жизненные вопросы, в том числе они коснутся и аэропорта в Тирасполе, — подчеркнул Виталий Гамурарь.
В конце ноября после полуторагодового перерыва состоялась встреча в формате «5+2» (Молдавия и Приднестровье — стороны; Россия, Украина, ОБСЕ — посредники; ЕС и США — наблюдатели) в Вене. Тирасполь и Кишинев договорились работать по тактике «малых шагов» и решать социально-экономические вопросы. Дата следующего заседания пока не определена, но все участники переговоров надеются, что такого долгого перерыва, как в прошлый раз, удастся избежать.
Комментарии
- Игорь Додон попросил снизить цены на газ для Молдовы
- Взгляд Игоря Додона на Преднестровье
- Протест, закончившийся предложением руки и сердца. Прохожий предложил Майе Санду стать его женой
- Интерпол: Влад Плахотнюк не объявлен в международный розыск. Требование РФ политически мотивировано
- Майя Санду и ее приближенные освистаны сторонниками Шора: ”Майя говорит, Илан работает”
- Андрей Нэстасе настаивает: деятельность Майи Санду и ее коллег по ЛДПМ подлежат расследованию в рамках дела о хищениях из Banca de Economii
- В следующем году в Молдове будет новый посол РФ
- Новым вице-спикером парламента станет Валерий Гилецки
- Супруга Гринку подтвердила достоверность письма в котором её муж называет Усатого трусом и балаболом
- Утвержден бюджет Кишинева на 2018 год
- Автомобиль врезася в железобетонную электроопору в Приднестровье
- ДТП в столице: один из автомобилей врезался в ограждение
- Вакцинация лис против бешенства проходит в Дубоссарском районе
- В цнтре Кишинева мужчина облил себя бензином и угрожал поджечь
- На самом маленьком обитаемом острове уместились только дом и дерево
- СМИ назвали лучший смартфон года
- На Рышкановке горит сауна
- С начала года отказ во въезде в Молдову получили более 1700 иностранцев. Большинство из них - румыны и украинцы
- В Петербурге выпал синий снег
- В Дубае произошел пожар в парке развлечений Global Village
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День вряд ли будет богат событиями. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. В голову придут плодотворные идеи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет напряженным с самого утра. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си