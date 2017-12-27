В Москве бывший владелец открыл стрельбу на кондитерской фабрике

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы на кондитерской фабрике "Меньшевик". Нападавший - бывший собственник предприятия - заявил журналистам, что у него по поддельным документам отобрали фабрику.

"Бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством. После этого он достал оружие и сделал несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался", - говорится в заявлении Следственного комитета.

Как заявили в СК, "подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании", сообщает ВВС.

Позже информагентства со ссылкой на источники сообщили, что полиции удалось войти в здание фабрики, два человека были спасены.

Нападавший пока не задержан, поиски осложняются тем, что территория фабрики очень велика, сообщили в полиции.

Радиостанции Business FM удалось дозвониться до предполагаемого стрелка, который заявил: "Я директор. [...] У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются".

"Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом - с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться", - заявил он.

Один из прокуроров, которого Аверьянов обвинил в захвате фабрики, узнал от корреспондента Би-би-си информацию о стрельбе. По телефону заместитель прокурора ЮЗАО Георгий Чехоев отвечал растерянно и настаивал, что впервые слышит и фамилию Аверьянова, и про стрельбу, и про отъем недвижимости.