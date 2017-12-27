В следующем году заснеженные дороги будут посыпать экореагентом

Раствор из соли и песка заменят в следующем году на экореагент. По словами исполняющей обязанности мэра Сильвии Раду, он гораздо дешевле.

"Покрытие километра дороги раствором из песка и соли обходится в три тысячи леев. А если брать экореагент, на один километр уходит 40-50 литров. Это обойдётся примерно в 1700 леев", и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.



Ещё одно преимущество экореагента - он не наносит вреда окружающей среде. А вот от песка с солью, говорит глава Зеленхоза Елиферий Харуца, ущерб немалый.



"Не только деревья, страдают цветы и газоны. Вся соленая вода стекает в озера, в реку Бык, разрушает флору и фауну", глава Зеленхоза Елиферий Хэруца.



Между тем, глава предприятия "Эксдрупо" заявил, что для использования экореагента необходима спецтехника, которой у столицы нет. Одна спецмашина, по словам Штефана Раку, стоит миллион леев. А это дополнительные расходы.



"В первую очередь, нужно заменить автопарк предприятия. Во-вторых, обучить имеющийся персонал", глава предприятия Exdrupo Штефан Раку.



Сейчас на складах Эксдрупо хранятся примерно семь с половиной тысяч тонн соли и песка.



