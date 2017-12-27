Актер Олег Табаков находится в коме

Врачи ввели народного артиста СССР Олега Табакова в искусственную кому. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает РЕН ТВ.

"Состояние народного артиста СССР Олега Табакова остается стабильно тяжелым... Руководителя МХТ им. Чехова ввели в искусственную кому, или, как выражаются врачи, он находится в состоянии медикаментозной седации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данная процедура необходима для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов, пишет korrespondent.net