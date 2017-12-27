Состояние богатейших людей мира за год выросло на триллион

Состояние 500 богатейших людей в мире, входящих в индекс Bloomberg Billionaires Index, за текущий год увеличилось почти на один триллион долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается, 26 декабря 2017 года их совокупное состояние достигло 5,3 трлн долларов, что на 20% выше показателя на 27 декабря 2016 года в 4,4 трлн долларов.

Возглавил список миллиардеров глава Amazon Джефф Безос - он увеличил свое состояние на 34,2 млрд долларов, или в 1,5 раза, до 99,6 млрд долларов. На второй строчке разместился основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 91,3 млрд долларов. В октябре Безос сместил Гейтса с первой строчки рейтинга, на которой он находился с мая 2013 года.

Третье место в списке занял еще один американец - инвестор Уоррен Баффет (85 млрд долларов).

На четвертой строчке оказался владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием 75,5 млрд долларов.

Замыкает пятерку лидеров создатель Facebook Марк Цукерберг, состояние которого оценивается в 72,6 млрд долларов. Цукерберг за год нарастил свое состояние на 22,6 млрд долларов, или 45%, сообщает korrespondent.net