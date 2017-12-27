Женщиина украла кошелек,оставленный на прилавке

Полиция разыскивает женщину, которая украла кошелёк у покупательницы в столичном магазине.

Как заявила пострадавшая, она забыла его на прилавке, где его и подобрала злоумышленница. Это запечатлели камеры видеонаблюдения.

В кошелке было полторы тысячи леев. Теперь воровке грозит до 13 тысяч леев штрафа или до двух лет тюрьмы.