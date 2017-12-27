Эксперты: какими будут цены на квартиры в следующем году

Рынок жилья в следующем году стабилизируется, а риелторы будут готовы предложить клиентам более выгодные варианты.

По прогнозам Ассоциации агентств недвижимости, цены на квартиры, построенные в 50е-60е годы, снизятся на 3-5%. Квадратный метр будет стоить от 460 до 550 евро. А вот цены на жилье застройки 80х-90х немного вырастут - от 550 до 600 евро за квадратный метр.

Квартиры в новостроях в белом варианте ценовую планку удержат - 550-750 евро за квадрат. Квартиры "под ключ" немного поднимутся в цене - от 750 до 950 евро.



"В уходящем году по сравнению с 2016 рынок недвижимости оживился. Денежные переводы из-за рубежа увеличились на 19%, перечисления в "Кадастр" выросли на 7%", глава Ассоциации агентств недвижимости Андриан Тодерашку.



Благоприятными факторами эксперты называют спрос на малогабаритные квартиры и кредитование от застройщика.



"Сейчас - самый подходящий момент для приобретения жилья. Сейчас цены - самые низкие за последние 10 лет. Банки снижают процентные ставки по кредитам, а это тоже способствует росту продаж новых квартир", директор агентства недвижимости Илья Сопивник.



Агентства недвижимости готовы включиться в госпрограмму "Prima Casa". Разработали её, напомним, по требованию главы кабмина. Проект предусматривает, что молодые семьи получат доступ к льготным кредитам, а государство выступит гарантом половины ипотечного займа.



"В следующем году, учитывая проект "Prima Casa", будут востребованы квартиры под ключ. Если люди станут обращаться в профессиональные агентства, мы сможем предоставить услуги про проверке надежности компании-застройщика", директор агентства недвижимости Александр Прищепа.



За десять месяцев уходящего года число сделок купли-продажи недвижимости выросло по сравнению с тем же периодом 2016-го на шесть процентов.







