Рынок жилья в следующем году стабилизируется, а риелторы будут готовы предложить клиентам более выгодные варианты.
По прогнозам Ассоциации агентств недвижимости, цены на квартиры, построенные в 50е-60е годы, снизятся на 3-5%. Квадратный метр будет стоить от 460 до 550 евро. А вот цены на жилье застройки 80х-90х немного вырастут - от 550 до 600 евро за квадратный метр.
Квартиры в новостроях в белом варианте ценовую планку удержат - 550-750 евро за квадрат. Квартиры "под ключ" немного поднимутся в цене - от 750 до 950 евро.
"В уходящем году по сравнению с 2016 рынок недвижимости оживился. Денежные переводы из-за рубежа увеличились на 19%, перечисления в "Кадастр" выросли на 7%", глава Ассоциации агентств недвижимости Андриан Тодерашку.
Благоприятными факторами эксперты называют спрос на малогабаритные квартиры и кредитование от застройщика.
"Сейчас - самый подходящий момент для приобретения жилья. Сейчас цены - самые низкие за последние 10 лет. Банки снижают процентные ставки по кредитам, а это тоже способствует росту продаж новых квартир", директор агентства недвижимости Илья Сопивник.
Агентства недвижимости готовы включиться в госпрограмму "Prima Casa". Разработали её, напомним, по требованию главы кабмина. Проект предусматривает, что молодые семьи получат доступ к льготным кредитам, а государство выступит гарантом половины ипотечного займа.
"В следующем году, учитывая проект "Prima Casa", будут востребованы квартиры под ключ. Если люди станут обращаться в профессиональные агентства, мы сможем предоставить услуги про проверке надежности компании-застройщика", директор агентства недвижимости Александр Прищепа.
За десять месяцев уходящего года число сделок купли-продажи недвижимости выросло по сравнению с тем же периодом 2016-го на шесть процентов.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День вряд ли будет богат событиями. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. В голову придут плодотворные идеи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет напряженным с самого утра. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си