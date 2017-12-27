Больше половины детей в сельских школах изучают французский язык

Почти 90% учащихся в городских школах изучают английский язык, в то время как в сельских больше половины - учат французский.

Директора сельских учебных заведений объясняют это тем, что в местности не хватает специалистов.

Между тем, городским детям на выбор предоставляют ещё четыре языка - немецкий, итальянский, испанский или турецкий.

По данным Министерства образования, в нашей стране 2600 преподавателей английского и французского языков.





