50 млн. евро из ограбленных банков остались в Молдове. Сумма эквивалентна средствам, похищенным Платоном из Banca de Economii

Резюме доклада Kroll 2, опубликованное на прошлой неделе, хотя не изобиловало именами, тем не менее позволяет сделать определенные выводы о конечных бенефициарах хищения из банковской системы. В пункте 2.6 доклада указывается на огромный объем средства – почти 50 млн. евро – которые были перечислены физическим лицам и компаниям.

Hotnews.md пишет, что хотя имен не прозвучало, чтобы не нарушить тайну следствия, доклад Kroll 2, кажется, описывает схему Вячеслава Платона, осужденного в апреле 2017 года за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах по уголовному делу о банковских хищениях. Прокуроры молдавского антикоррупционного ведомства считают Платона одним из основных выгодоприобретателей применявшейся незаконной схемы. По их данным, почти 800 млн. леев, это равняется 50 млн. евро, в течение 2014 года из Banca de Economii оказались на счетах офшорных компаний, связанных с Вячеславом Платоном. Были задействованы фиктивные фирмы, а план разработал сам Платон. В это время, по данным прокуратуры, примар Оргеева Илан Шор являлся одним из сообщников Платона при разработке схем. Отметим, что 12 декабря Вячеслав Платон был осужден еще на 12 лет тюремного заключения по второму уголовному делу. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и пассивной коррупции. По данным следствия, в 2016 году Платон, управляя мажоритарным пакетом трех страховых компаний, организовал вывод денег с их счетов.

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