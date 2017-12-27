Google посвятил дудл Марлен Дитрих

К 116-летию актрисы Марлен Дитрих Google выпустил праздничный дудл авторства художника Саши Стейнберга.

Новый дудл нарисовал известный художник Саша Стейнберг. Он изобразил Марлен на сцене с традиционным для нее макияжем с акцентом на ярко-красные губы. На голове у актрисы цилиндр - незаменимая часть мужского образа, часто использовавшийся ею. В руках у Дитрих микрофон, пишет korrespondent.net

В комментарии к своей иллюстрации Саша Стейнберг написал, что Марлен Дитрих была "диким оригиналом, королевой сопротивления", следующим своим курсом, несмотря на политическую ситуацию и гендерные особенности. Художник считает, что у Марлен была таинственная и блестящая сила. "Это то, к чему стремлюсь и я", - заявил Стейнберг.