Накормленный шоколадом дикий олень привел друзей

В США дикая олениха пришла в один из местных магазинов на автозаправке и получила шоколадку. Некоторое время спустя она пришла вновь, однако не сама, а в компании своих сородичей. Снимки с животными были опубликованы на Facebook-странице Horsetooth Store and Gas.

Продавщица отметила, что изначально покормила животное шоколадом, чтобы выпроводить его из магазина. Однако не подумала о том, что олениха приведет полакомиться сладким и своих детенышей, пишет korrespondent.net

В итоге женщине пришлось отдать еще одну шоколадку, чтобы животные оставили ее в покое.