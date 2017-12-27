Определены самые бесполезные изобретения года

Авторитетное издание Gizmodo назвало ТОП-10 самых бесполезных изобретений года. В рейтинг были включены технологические проекты, которые, по мнению специалистов, являются наиболее неоригинальными.

Лидером антирейтинга стало устройство от компании Juicero под названием Evans с Wi-Fi, которое выжимает сок из пакета и обеспечивает беспроводным доступом в Интернет. При этом стоимость этого гаджета составляет 400 долларов.

Далее идет автомат от компании Bodega - автоматический киоск, в котором можно приобрести различные мелочи. При этом доступ к нему возможен через приложение с привязанной к нему банковской картой, пишет korrespondent.net

Замыкает тройку лидеров палатка от Odd Company под названием Pause Pod, которая избавляет от стресса и дает возможность поспать с вытянутыми ногами.

Также в список вошли "умный" шкаф от MakeSpace, чайник от Teforia с Wi-Fi, коммунальная квартира от WeWork (проект с очень высоким бюджетом), изобретенный Силиконовой долиной автобус, "горизонтальный небоскреб" от Google, почтовые ящики от Amazon и летающее такси от Uber.