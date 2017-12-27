Рекордные снегопады в США

Рекордные снегопады в США. В городе Эри в Пенсильвании за два дня выпало 134 сантиметра снега - это больше, чем рекордный показатель 60-летней давности. В сугробах застряли даже снегоуборочные машины.

В городе Эри побит рекорд, установленный в рождественские дни 60 лет назад. А нынешний декабрь и вовсе стал для этого населенного пункта самым снежным за всю историю метеонаблюдений.

"Сегодня будем работать 10, а то и 15 часов. Выехали в два ночи", - сказал водитель спецмашины Марк Маллик.



Местные водители подолгу откапывали автомобили.



В регионе объявлено чрезвычайное положение. Синоптики предупреждает, что снегопад может продлиться еще неделю. Местные аэропорты работают с перебоями, пишет euronews.com

На дорогах образовалась гололедица, а видимость близка к нулю. Правда, многие жители были вынуждены отказаться от поездок на своих автомобилях: машины оказались погребены под снегом. Полиция просит водителей поменьше пользоваться личным транспортом.