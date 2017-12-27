Игорь Додон попросил снизить цены на газ для Молдовы

Президент Игорь Додон пожелал удачи своему российскому коллеге Владимиру Путину на выборах 2018 года.

Главы государств встретились на неформальном саммите СНГ, который прошёл в Москве. Стороны обсудили двусторонние отношения между Молдовой и Россией, проблему молдавских мигрантов и экспорта молдавской продукции на российский рынок.

Игорь Додон также встретился в Москве с директором "Газпрома" Алексеем Миллером. Они обсудили сотрудничество между двумя странами в области энергетики. Президент обратился к Миллеру с просьбой снизить цены на газ для Молдовы на 15%.

"Ввиду того, что Молдова подала заявку на статус наблюдателя в ЕАЭС, одобренную всеми членами этого объединения, обратился к главе Газпрома с просьбой снизить цену на газ для Молдовы ещё на 10-15%. В будущем надеемся дойти до цены на газ на уровне стран-членов ЕАЭС. Это позволит ещё больше снизить тарифы на газ для конечных потребителей. Это, в свою очередь, даст цепную реакцию на удешевление всех товаров и услуг в нашей стране", — написал Додон.





