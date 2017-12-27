Самые активные представители диаспоры получили награды

Бюро по миграции и беженцам наградило самых активных представителей диаспоры. Премировали их на встрече "Биеннале диапоры",которая прошла во Дворце республики.

Валентина Жямэнэ вот уже 18 лет живёт в Италии. За последние десять лет она привлекала к реализации 20 проектов в Молдове несколько зарубежных фондов.



"Правительство Молдовы отметило мою деятельность. Десять лет я реализовывала разные проекты в школах, детсадах, тюрьмах. Работала с пожарными и детьми-инвалидами", волонтёр Валентина Жямэнэ.



Дорина Донич получила премию в категории "Врачи без границ". Она работает в клиниках Швейцарии, Франции и России, но каждый раз возвращается домой.



"В Молдове сейчас сложилась хорошая ситуация. Мы можем внедрять разные проекты в области медицины, что мы и начали делать", врач Дорина Донич.



Отметили на мероприятии и молодёжь, которая ежегодно участвует в программе "Дор".



"Я участвовала в разных конкурсах, в том числе по рисованию. Продвигала Молдову в Италии. Я играю на флуере и хожу на разные мероприятия", участница программы "Дор" Николета Лоунноус.



Наградили и журналистов, которые пишут о наших согражданах, живущих за границей.



"Мои материалы в основном основаны на критике, это анализ того, почему люди уезжают из Молдовы, о том, что это тревожный сигнал, но не катастрофа. Надеюсь, придет время, когда эти люди вернутся домой и найдут здесь свое место", журналист Алла Мындыкану.



Организаторы намерены наградить представителей и других профессий.



"У нас за рубежом очень много преподавателей, писателей, юристов, есть представители совершенно разных профессий, не говоря уже о деятелях искусства. Все они достойны награды", глава Бюро по миграции и беженцам Ольга Копту.



Мероприятие организовали впервые. Его планируют проводить раз в два года.



