На Барбадосе застрелили 21-летнего брата Рианны

На Барбадосе был застрелен двоюродный брат певицы Рианны - 21-летний Тэвон Кайсин Аллейн. Об этом артистка написала в своей Istagram-странице.

Издание Sky News сообщает, что молодой человек предположительно погиб в перестрелке. По неофициальной информации, он прогуливался вблизи своего дома в Сен-Мишеле, когда к нему подошел неизвестный и сделал несколько выстрелов. Злоумышленник сразу же скрылся с места преступления, пишет korrespondent.net

"Покойся с миром, кузен… не могу поверить, что только вчера вечером я обнимала тебя! Не могла представить, что это будет последний раз, когда я чувствовала тепло в твоем теле!!! Всегда буду любить тебя!", - отметила певица.

Известно, что молодой человек отпраздновал с Рианной прошедшее Рождество.