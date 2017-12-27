Британец выполнил опасный трюк на крыше небоскреба

Британский экстремал Дэвид Нельмс выполнил опасный трюк на крыше небоскреба в Дубае и опубликовал видеозапись в Instagram.

В ролике Нельмс стоит на вершине 43-этажного здания Al Dar в районе Дубай Марина, а затем бежит без страховки, перепрыгивая через огромные щели в крыше, пишет korrespondent.net

"Несмонтированное видео прогулки по крыше в Дубае. Некоторые люди думали, что это фейк", - прокомментировал Нельмс видео.