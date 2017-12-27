WhatsApp перестанет поддерживать две операционные системы

Популярный мессенджер WhatsApp с нового года перестанет поддерживать две операционные системы - BlackBerry OS (включая BlackBerry 10), а также Windows Phone 8.0. Это произойдет уже 1 января будущего года, пишет Engadget.

Издание сообщает, что мессенджер продолжит функционировать на этих платформах, однако новые учетные записи, или же повторную активацию, пользователи создавать уже не смогут.

Кроме того, компания заявляет, что перестать функционировать на данных ОС мессенджер может в любое время, пишет korrespondent.net