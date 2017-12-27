Названа причина смерти Владимира Шаинского

Сын композитора Владимира Шаинского Вячеслав заявил, что смерть его отца связана с онкологическим заболеванием, сообщают Известия.

"Он скончался в больнице в США. Это последствия перенесенной операции и, кроме того, возраст. 92 года ему исполнилось 12 декабря", − отметил Шаинский-младший.

По его словам, у композитора было онкологическое заболевание, пишет korrespondent.net

"Операция была давно. Был рак. Потом сделали ее, вроде бы, состояние улучшилось. Но такие вещи в таком возрасте без следа не проходят", − рассказал Вячеслав Шаинский.