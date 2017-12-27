В небе над Донбассом видели загадочное свечение. ФОТО

В небе над Луганской областью утром 26 декабря появились необычные светящиеся облака, которые вызвали реакцию в соцсетях.

"Сегодня утром со стороны Станицы (Луганской), вначале что-то летело и крутилось; как ракета, потом вот такое облако", − написала местная жительница в Facebook.

Отметим, необычное свечение в небе видели и на территории РФ, в частности, в Волгограде и Миллерово.

Пользователи соцсетей предположили, что явление может быть связано с запуском российской межконтинентальной ракеты Тополь с полигона в Астраханской области. Некоторые утверждают, что произошедшее вызвало НЛО.