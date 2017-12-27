Спрос на iPhone X вызвал недовольство поставщиков Apple

Ряд поставщиков Apple недоволен относительно низким спросом на флагманский смартфон производителя iPhone X. По их словам, низкие продажи напрямую сказываются на стоимости акций, передает Taiwan Economic Daily.

Издание сообщает, что по оценкам экспертов, в первом квартале 2018 года спрос на гаджет будет продолжать снижаться. При этом снижаться стала также стоимость акций компании-производителя. Так, по состоянию на 26 декабря 2017 года она упала на 2,5 процента.

Снижение стоимости акций замечается также и у производителей "яблочного" флагмана. Так, на этой неделе данные по компании Genius Electronic Optical Co свидетельствуют о падении в 11,4 процента, Pegatron Corp - на 3,2 процента, а Foxconn - на 1,8 процента.

Причиной падения капитализации компаний поставщики называют завышенную стоимость смартфона, а также его не очень высокую популярность, пишет korrespondent.net