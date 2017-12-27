Задержаны трое наркоторговцев, сбывавших товар на Чеканах

Столичная полиция задержала трех наркоторговцев, сбывавших марихуану и другой растительный дурман в чеканском заведении.

11 обысков провели правоохранители у них на дому, обнаружив наркотиков на 80 тысяч леев и завидный барыш - 105 тысяч леев, более тысячи евро, 1600 долларов США и 4 600 гривен.

Мало того, выяснилось, что для обработки зелья парни, которым от 19 до 26-ти приспособили гараж. Двое из задержанных ранее судимы. Им грозит по 15 лет лишения свободы.