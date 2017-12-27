Один из столичных рынков планируют закрыть

Около ста торговцев рынка на улице Богдана Воеводы, более известного в народе как Алешино, должны до конца этой недели освободить свои торговые места.

Владелец участка намерен построить на этом месте здание. Местные власти предложили людям перебраться на рынок по улице Каля Мошилор - об этом заявил на оперативном заседании мэрии глава управления торговли.

Он добавил также, что на всех рынках столицы пора навести порядок. Сильвия Раду отметила, что получила жалобу на торговцев Тираспольского рынка, которые стали устанавливать ларьки уже и прямо на проезжей части.