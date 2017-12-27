Во Франции объявили оранжевый уровень тревоги из-за сильного ветра

Оранжевый уровень тревоги объявлен в пяти департаментах Франции из-за сильного ветра, свидетельствуют данные на сайте метеорологической службы Meteo France.

Оранжевый уровень тревоги объявлен в пяти департаментах на юге страны — Арьеж, Верхняя Гаронна, Верхние Пиренеи, Атлантические Пиренеи и Ланды. В среду скорость ветра в департаментах достигнет 120-140 метров в секунду, сообщает РИА Новости

Метеорологи предупреждают, что непогода может сказаться на условиях дорожного движения, а также на передвижение воздушного и морского транспорта. Кроме того, сильные порывы ветра могут оказать влияние на электроснабжение и телефонную связь.





