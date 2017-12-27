Жительница Австралии поймала рыбу с тремя "ногами"

Жительница Австралии Мишель Гэрсайд поймала рыбу с тремя "ногами". Фотографии необычного существа она опубликовала в местном сообществе в Facebook.

Отмечается, что девушка выловила странное животное 24 декабря и отпустила обратно в воду сразу после того, как сделала снимок.

По словам Гэрсайд, длина рыбы составляла около 30 сантиметров. На кадрах видно, что выловленное существо обладает черным окрасом и помимо плавников имеет три отростка, напоминающее "ноги", пишет РИА Новости

В комментариях подписчики девушки предположили, что она поймала "рыбу-жабу" или представителя одной из разновидностей бородавчатой рыбы-клоуна.





