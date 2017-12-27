Шестимесячный плод выжил после убийства матери в США

В городе Тусон в американском штате Аризона врачам удалось спасти шестимесячный плод после убийства беременной женщины, пишет местное издание Tucson News Now.

В минувшую субботу полицейские, прибывшие по вызову в один из районов города, обнаружили в здании беременную женщину с огнестрельными ранениями. Ее доставили в больницу, где она скончалась, несмотря на все усилия врачей. Как позднее выяснили правоохранители, 19-летняя Жасмин Вега спала в доме, когда его обстреляли снаружи, при этом больше никто в здании не пострадал, пишет РИА Новости

Персоналу госпиталя удалось спасти ребенка, которым была беременна погибшая. Младенец подключен к системам жизнеобеспечения и находится в критическом состоянии, рассказал изданию его отец Энтони Ривера.

Полицейским пока не удалось найти преступников, расследование продолжается, пишет Tucson News Now.







