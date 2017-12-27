Многодетную семью из США заморозят в жидком азоте в полном составе

Жену и троих сыновей президента американской некоммерческой организации «Институт крионики» Денниса Ковальски (Dennis Kowalski) после смерти заморозят в жидком азоте. Об этом сообщает Daily Mirror.

Тела членов семьи перевезут в главное здание института в Мичигане, специалисты заменят кровь медицинским антифризом, погрузят в криостат с жидким азотом. Ковальски надеется, что в будущем научатся оживлять умерших людей, которые были сохранены таким способом.

Стоимость процедуры составляет 28 тысяч долларов. В Институте крионики уже хранятся 160 замороженных тел, а также около тысячи образцов тканей и сотни домашних животных. Кроме того, примерно две тысячи человек оплатили криозаморозку своего тела в случае смерти, пишет lenta.ruСам Ковальски записался на процедуру 20 лет назад, теперь к нему присоединились его жена и трое сыновей, самому младшему из которых 16, а старшему — 19 лет. «Конечно, мои сыновья еще молоды и не особенно задумываются об этом, — говорит Ковальски. — Но в жизни случается всякое. Никогда не знаешь».

Как сказано на сайте мичиганского Института крионики, тела охлаждают до минус 196 градусов по Цельсию. При такой температуре человеческая плоть не разлагается. В 1973 году ученым удалось восстановить орган млекопитающего после заморозки до такой температуры.