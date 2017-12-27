На самом маленьком обитаемом острове уместились только дом и дерево

Остров Джаст-рум-инаф на реке Святого Лаврентия в США оказался меньше Бишоп-рока, считавшегося самым маленьким обитаемым островом в мире. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Площадь острова составляет 306,6 квадратных метров. В 1950 году его приобрела американская семья Сайзленд. Новые владельцы построили там небольшой дачный домик и посадили дерево. На оставшейся площади едва уместились три кресла для пикника, которые разместили перед крыльцом.

Именно Сайзленды назвали остров Джаст-рум-инаф («Как раз уместилось»). До них он назывался Хаб. Джаст-рум-инаф вдвое меньше Бишоп-рока, который сейчас занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький остров со зданием, пишет lenta.ru

Бишоп-рок располагается в Атлантическом океане в 45 километрах от британского полуострова Корнуолл. В XIX веке на нем построили маяк высотой 49 метров.

Помимо размеров, он известен тем, что в 1875 году возле него налетел на риф и затонул немецкий парусный пароход «Шиллер» — самое большое судно того времени. Погибли 335 пассажиров и членов команды.