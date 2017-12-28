Вакцинация лис против бешенства проходит в Дубоссарском районе

Районное управление по безопасности пищевых продуктов в сотрудничестве с Агентством «Moldsilva» и Обществом охотников и рыболовов района проводит кампанию по вакцинации лис против бешенства.

Работа проводилась путем распространения приманок с вакциной. Чтобы оценить эффективность кампании, спустя 45 дней будут собраны пробы у животных для выявления наличия антител к бешенству.

В Дубоссарском районе также была проведена кампания по вакцинации собак против бешенства: в октябре было вакцинировано 4400 собак, а в ноябре – 6000.

Все владельцы четвероногих должны беспрепятственно допускать ветеринаров для вакцинации животных. Иначе для физических лиц грозит штраф до 20 у.е., а для людей, занимающих ответственные посты, до 50 у.е., пишет aif.md







