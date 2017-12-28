ДТП в столице: один из автомобилей врезался в ограждение

Два автомобиля марки Dacia столкнулись этой ночью на пересечении улиц Василе Александри и Александру чел Бун.

В результате удара одно транспортное средство расположилось посреди проезжей части, а другое вылетело на тротуар и попало в ограждение.

Водители отделались лишь испугом. А вот машины получили серьезные механические повреждения.

Виновнику ДТП грозит штраф в размере 1500 леев и 6 штрафных пунктов, пишет aif.md.



