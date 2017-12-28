Более 1 600 детей в столице заболели ОРВИ за последнюю неделю

Более 1 600 детей, 70% из которых дошкольного возраста, заболели на этой неделе ОРВИ, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на данные Центра общественного здоровья в Кишиневе.

Согласно МОЛДПРЕС , на прошлой неделе было зарегистрировано 2 251 случаев заболеваемости ОРВИ. Больше всего страдают дети до 6 лет (1 181 случаев), из них 300 были госпитализированы для оказания медицинской помощи. Случаев гриппа в этот период не было зарегистрировано.

Согласно данным Центра общественного здоровья в Кишиневе, число случаев вирусных заболеваний за последнюю неделю сократилось на 11,0%

Врачи рекомендуют населению употреблять больше овощей и фруктов, избегать мест скопления людей, и при появлении первых симптомов обращаться за медицинской помощью.