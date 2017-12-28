Сильвия Раду обозначила приоритеты муниципалитета на 2018 год

Временно исполняющий обязанности примара Сильвия Раду обозначила приоритеты муниципалитета на 2018 год, и отметила, что следующий год будет годом больших изменений в городе. Заявление было сделано сегодня, в рамках еженедельного заседания служб примэрии.

По словам Раду, особенное внимание в 2018 г. будет уделяться большинству управлениям примэрии, поскольку все области нуждаются в изменениях.

«Управление общественным транспортом, жилищно-коммунальное хозяйство, социальное направление, образование, культура. У каждого управления и департамента будут свои приоритеты, а мы сосредоточимся на их реализации», - сказала Раду.

Врио примара подчеркнула, что до 20 января все муниципальные управления обнародуют свои приоритеты на 2018 г.

Сильвия Раду была назначена на должность временно исполняющего обязанности примара мун. Кишинэу 6 ноября 2017 года.