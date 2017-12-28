Бизнесмен из Молдовы открыл четырехзвездочную гостиницу в Камбоджи

Уроженец Молдовы Владимир Паланка открыл 4-звездочный отель на первой линии побережья Камбоджи.

Владелец сообщает, что в отеле 200 номеров, которые всегда заполнены. В нем также семь ресторанов, SPA, сауна, джакузи, хамам и спортзал.

В осуществлении идеи ему помогает команда местных профессиональных менеджеров, которые каждый день заботятся об удобстве гостей. Паланка нанял для работы в своем отеле и ряд соотечественников.

За пять лет проживания в Камбодже Владимир Паланка также открыл собственную туркоманию и японский ресторан. Он желает, чтобы молдаване чаще приезжали Камбоджу насладиться красотами края, пишет ИНФОТАГ.