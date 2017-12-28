В Гагаузии отремонтировали четыре детских сада

Четыре детских сада в селе Конгаз (АТО Гагауз-Ери), одно из крупнейших сел нашей страны, вступят в новый год с капитально отремонтированной крышей.

По словам примара села Конгаз Михаила Есира, крыши дошкольных учреждений не ремонтировались более 30 лет. «Ремонт зданий был необходим, тем более, что после дождей и в холодный период времени в помещениях было сыро. Мы постарались решить эту проблему в сжатые сроки, до праздников, создав для детей комфортные условия», - отметил примар, согласно congaz.md.

Как сообщает МОЛДПРЕС, для ремонта детских садов в селе Конгаз было выделено 1,5 млн. леев. «Более 1,1 млн. были перечислены из бюджета автономии, 210 тыс. леев мы выделили из местного бюджета, а часть денег были пожертвованы благотворительными фондами», - сказал Михаил Есир.

В селе Конгаз работают пять дошкольных учреждений. Эти четыре отремонтированные дошкольные учреждения посещают 740 детей. До 2008 г., село, с населением более 13 тыс. жителей, было наиболее густонаселенным селом в Европе. Оно было включено в Книгу рекордов Гиннеса.