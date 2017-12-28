Мутко покинет пост председателя оргкомитета ЧМ-2018

Вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что покинет пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. Эту должность будет занимать Алексей Сорокин, при Мутко занимавший пост гендиректора оргкомитета.

"Сорокин будет председателем оргкомитета "Россия-2018", я сосредоточусь на работе в правительстве. Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА", - сообщил Мутко.

Оргкомитет "Россия-2018" был учрежден правительством России и Российским футбольным союзом (РФС) в январе 2011 года. Мутко занимает пост председателя оргкомитета и заместителя председателя наблюдательного совета.

Ранее стало известно, что Мутко на полгода приостановил работу в должности главы РФС в связи с судебными разбирательствами вокруг допинг-скандала с участием России.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил телеканалу "Матч ТВ", что если бы Мутко не приостановил работу в РФС, то Россию могли лишить права на проведение чемпионата мира 2018 года, сообщает ВВС.

Источники "Коммерсанта" предполагали, что Алексей Сорокин сменит его именно на посту главы РФС, однако в итоге временным главой союза был назначен Александр Алаев.

Виталий Мутко оказался в центре скандала после публикации в 2016 году доклада о масштабной системе применения допинга в российском спорте.

В основу доклада легли показания экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

В результате расследования исполком Международного олимпийского комитета решил отстранить российскую сборную от зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Российские спортсмены, не замеченные в употреблении допинга, смогут выступить под нейтральным флагом.

Сам Мутко был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах. В среду он заявил, что подал заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу решения МОК об отстранении.