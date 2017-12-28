В Музеях Ватикана во время уборки нашли картины Рафаэля

В Музеях Ватикана были обнаружены во время уборки два полотна гениального итальянского художника Рафаэля Санти, написанные незадолго до его смерти, передает CNN. Возраст картин составляет около 500 лет.

"Это невероятное чувство. Зная, что это, вероятно, последние произведения, которые он написал, ты почти чувствуешь присутствие мастера", - отметил главный реставратор Ватикана Фаио Пьячентини.

На картинах изображены женщины, олицетворяющие Дружбу и Правосудие. Сохранились они на стенах одной из комнат Музеев, где не так давно начали проводить уборку, пишет korrespondent.net

Ожидается, что полная реставрация картин Рафаэля в помещении завершится к 2022 году. Сумма, которую запланировали выделить для этих целей, составляет 2,7 миллионов евро.